Appalti e politica, ex sindaco: "Salvaguardare investimenti e garantire servizi, cabina Regione-Comuni"

I fondi del Pnrr e non solo vanno salvaguardati

Gela. Sanità, investimenti, fondi Pnrr ma anche servizio idrico e rifiuti, sono tutti punti di un quadro complessivo generale, sul piano siciliano, che va rivisto senza “limitare tutto a una contrapposizione tra mozione di sfiducia o dimissioni”, dice l'ex sindaco Lucio Greco. Una valutazione che arriva mentre sul piano regionale l'inchiesta su appalti e politica sta toccando pesantemente forze politiche del governo regionale e l'ex presidente Salvatore Cuffaro. “Come ex sindaco, in prima linea e vicino ai bisogni dei cittadini, di fronte al terremoto giudiziario che ha investito la politica regionale, non posso non osservare che la priorità non è la contrapposizione tra mozione di sfiducia o dimissioni, ma la tutela delle istituzioni. La magistratura faccia il suo corso senza pressioni né difese di parte. La politica siciliana riparta da trasparenza, responsabilità e sobrietà. Ciò che considero indispensabile è un cambio di metodo serve un Patto regionale per la legalità e la trasparenza, una task force indipendente sulla qualità degli appalti e dei servizi pubblici e un osservatorio territoriale permanente contro infiltrazioni e mala gestione. Sono strumenti utili a tutti, oltre ogni colore politico. La prima vera emergenza è liberare la sanità dalle interferenze che da anni ne compromettono efficienza e credibilità. Urgono interventi trasparenti e di legalità nei settori dell’acqua e dei rifiuti, troppo spesso paralizzati da opacità e ritardi inaccettabili”, dice l'ex primo cittadino. I fondi del Pnrr e non solo vanno salvaguardati. “Parlo da ex amministratore, non da tifoso: ciò che conta è che Gela, la Sicilia e i cittadini non siano danneggiati dall’instabilità politica. Le comunità locali hanno bisogno di servizi che funzionano, non di scontri. Per questo propongo una cabina di regia Regione-Comuni che garantisca continuità nelle opere pubbliche, nei fondi Pnrr, nelle infrastrutture e nei servizi essenziali. I siciliani chiedono una politica matura, capace di mettere al centro legalità, efficienza e rispetto. Questo è il tempo delle soluzioni, non delle battaglie di parte”, conclude.