Apertura solenne dei festeggiamenti in onore di San Rocco, tra fede, storia e rinascita comunitaria

l’apertura del Giubileo per il centenario dell’elevazione canonica della Chiesa di San Rocco a Santuario Diocesano si unirà alla celebrazione per la riapertura della Chiesa dopo importanti lavori di restauro.

Butera. Una giornata densa di significato darà ufficialmente il via ai festeggiamenti in onore di San Rocco, Patrono della città di Butera, con un momento particolarmente atteso dalla comunità: l’apertura del Giubileo per il centenario dell’elevazione canonica della Chiesa di San Rocco a Santuario Diocesano, a cui si unirà la celebrazione per la riapertura della Chiesa dopo importanti lavori di restauro.



Alle 08:00, lo sparo di mortaretti e il suono festoso delle campane segneranno l’inizio della giornata, accogliendo con gioia i fedeli accorsi numerosi. La Solenne Messa delle 10:00 e la riapertura ufficiale del Santuario di San Rocco dopo mesi di lavori, che ne hanno restituito la bellezza e la piena fruibilità alla cittadinanza rappresentano il cuore spirituale dell’evento.



Quest'anno si ricorda anche il secolo dalla proclamazione canonica del santuario, avvenuta nel 1925, un segno forte di identità religiosa, culturale e popolare che attraversa le generazioni buteresi.



A partire dal 20 luglio al 14 agosto, si svolgerà il Mese in onore di San Rocco, con recita quotidiana del Santo Rosario e celebrazione eucaristica serale. Un’occasione di riflessione, preghiera e preparazione spirituale che culminerà il 16 agosto, giorno della grande festa patronale. I festeggiamenti continueranno con eventi religiosi e culturali, coinvolgendo tutta la comunità. In particolare, si segnalano la benedizione degli animali (7 agosto), la Giornata del Suffragio (12 agosto), la Solennità dell’Assunta (15 agosto) e la grande processione del 16 agosto con la partecipazione delle autorità civili e militari.