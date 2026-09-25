Antonio Barrera, studio e relazioni nel percorso del giovane siciliano

Il ventitreenne racconta la preparazione, il confronto con il gruppo e i progetti all'estero. Un percorso cresciuto insieme agli impegni universitari.

Gela. Le giornate divise tra università, preparazione e tempo personale raccontano Antonio “Dispo21” Barrera quanto i suoi risultati nei tornei online. Il ventitreenne siciliano è tornato all'attenzione degli appassionati dopo il successo al Sunday High Roller nell'agosto 2026. Prima era arrivata la vittoria del Sunday Special, nell'ottobre precedente. Tra le due date c'è un percorso fatto di studio, relazioni e scelte organizzative, lontano dall'immagine di un talento che cresce da solo.

Nell'intervista del 2025 Barrera raccontava di vivere da tre anni a Torino e di frequentare Scienze motorie all'Università. Il trasferimento per gli studi aveva affiancato all'identità siciliana una nuova quotidianità. L'esperienza universitaria e la passione per il poker trovavano spazio nella stessa settimana, con un calendario da organizzare e momenti da riservare alla vita personale. La possibilità di confrontarsi a distanza permetteva di conservare contatti e abitudini anche lontano dall'isola.

Barrera si era avvicinato al gioco attraverso il fratello, partendo dai livelli iniziali. Nel suo percorso hanno avuto un ruolo Marco Perra, Mauro Pace e Angelo Mirabella, insieme ai compagni con cui discutere le decisioni prese durante le sessioni. La preparazione descritta nell'ottobre 2025 comprendeva quattro o cinque giornate di gioco e tre o quattro pomeriggi dedicati allo studio. Le revisioni delle mani, le lezioni e l'uso di strumenti di analisi avevano ciascuno il proprio spazio, senza coincidere con il tempo trascorso ai tavoli.

Nell'agosto successivo, Antonio Barrera ha spiegato ad Assopoker di voler alleggerire il calendario per mantenere spazio sia per sé sia per la preparazione. Un'intenzione che sposta l'attenzione dalla quantità delle sessioni alla loro organizzazione. Anche la possibilità di rivedere una scelta, anziché considerarla chiusa con la fine del torneo, resta centrale nel suo racconto. Il risultato diventa così l'occasione per tornare sui passaggi tecnici, discutere alternative e continuare il confronto con chi segue il suo percorso.

Il legame con il coach Mirabella, ha raccontato, è diventato nel tempo anche un rapporto personale. Lo stesso vale per alcuni colleghi, ormai amici con cui condividere esperienze fuori dal poker. Dietro un nickname c'è quindi una rete di persone riconoscibili, che non si esaurisce nei risultati. Per un giovane trasferito lontano da casa, avere interlocutori abituali significa poter discutere progetti e cambiamenti con chi conosce già le tappe precedenti della sua esperienza.

Il rapporto tra formazione fuori sede e appartenenza all'isola attraversa molte storie diverse. A Gela il Graduation day ha riunito in municipio giovani laureati, dando spazio anche alle esperienze maturate lontano dalla città. La cerimonia riguardava protagonisti diversi da Barrera, ma richiama una domanda comune: come mantenere il rapporto con il territorio mentre si costruisce altrove il proprio futuro? Studi, amicizie e progetti personali rendono quel legame più articolato della sola residenza.

Per Barrera l'orizzonte potrebbe allargarsi ancora. Nell'intervista di agosto ha parlato di un possibile trasferimento a Malta o all'estero, ipotizzando ottobre come periodo. Si tratta di un progetto in preparazione, non di uno spostamento già avvenuto. L'obiettivo dichiarato è fare nuove esperienze e confrontarsi con una comunità internazionale, organizzando il passaggio senza fretta. Anche questa scelta resta legata al lavoro svolto nei mesi precedenti e alle persone che lo hanno accompagnato.

La sua storia conserva dunque due tempi: quello visibile degli appuntamenti competitivi e quello quotidiano della preparazione. Le vittorie hanno reso pubblico il nome di Dispo21; il resto emerge dai racconti delle settimane ordinarie. Ci sono lo studio, gli scambi con il gruppo e il desiderio di conoscere altri ambienti. Nei ringraziamenti trovano posto anche quanti gli sono vicini nella vita di tutti i giorni. Dalla Sicilia a Torino, con un possibile nuovo trasferimento davanti, il percorso resta aperto alle scelte di un giovane che sta definendo il proprio equilibrio.