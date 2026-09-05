"Graduation day" per i giovani laureati, storie ed esperienze nella cerimonia in municipio

La cerimonia tenutasi in municipio

Gela. Si è tenuta, a Palazzo di Città, la prima edizione del "Graduation day", iniziativa dedicata ai giovani locali che hanno concluso il proprio percorso universitario e formativo. Sono stati oltre venti i ragazzi e le ragazze protagonisti dell’iniziativa. Uno alla volta hanno raccontato il proprio percorso, gli studi, le esperienze maturate e le prospettive per il futuro. Un’occasione non soltanto per celebrare il conseguimento di una laurea, ma anche per riportare al centro del dibattito cittadino il tema delle competenze e delle opportunità per le nuove generazioni. L’iniziativa è stata promossa da Giuseppe Gallo, consulente del sindaco Terenziano Di Stefano per le politiche giovanili, e moderata da Maria Teresa Corso. Ha visto la partecipazione del sindaco Terenziano Di Stefano, del presidente del consiglio comunale Paola Giudice, degli assessori Peppe Di Cristina, Filippo Franzone e Valeria Caci, dei consiglieri comunali Lucia Lupo e Armando Irti e del vicepresidente della Piccola Industria di Sicindustria Caltanissetta, Rosa Iudici. Tra i momenti più significativi anche il collegamento dagli Stati Uniti di un giovane gelese laureatosi alla University of California Irvine. Una presenza a distanza che ha dato concretezza a uno dei temi della serata: il rapporto tra i giovani gelesi che partono, le esperienze che costruiscono fuori e la possibilità, un domani, di tornare a mettere quelle competenze a disposizione della propria città. Alla manifestazione ha partecipato inoltre una delegazione maltese, arrivata a Gela nell’ambito del percorso di gemellaggio tra città. Una presenza che ha aggiunto una dimensione internazionale a una serata nata invece con un obiettivo molto locale: accendere i riflettori sui percorsi dei giovani del territorio. Nel suo intervento il sindaco Terenziano Di Stefano ha collegato il tema dei giovani alle prospettive di sviluppo della città, richiamando anche i lavori della tangenziale di Gela e la necessità che i processi di crescita del territorio siano accompagnati da una maggiore attenzione verso i giovani e le imprese gelesi. Il tema, dunque, non è soltanto quello di realizzare infrastrutture o attrarre investimenti, ma anche quello di fare in modo che le opportunità generate dallo sviluppo possano coinvolgere le professionalità e il tessuto produttivo locale. È proprio sulla necessità di costruire una rete che si è concentrato l’intervento di Giuseppe Gallo, ideatore dell’iniziativa. “Il Graduation day nasce perché troppo spesso parliamo dei giovani quando decidono di andare via – ha spiegato Gallo – mentre dovremmo iniziare a parlare di loro molto prima, costruendo condizioni e opportunità perché possano scegliere il proprio futuro”. "Una laurea è certamente un traguardo personale – ha aggiunto – ma rappresenta anche una competenza che può diventare una risorsa per il territorio. Per questo serve una programmazione seria e serve una rete: istituzioni, università, imprese, associazioni e mondo del lavoro devono riuscire a dialogare maggiormente con i giovani e tra loro”. Il messaggio lanciato è quindi di superare una concezione delle politiche giovanili legata esclusivamente ai singoli eventi. “Questa giornata è stata strepitosa, ma non deve rimanere un episodio isolato. Vogliamo ripeterla e farla diventare parte di una programmazione più ampia sulle politiche giovanili. Se vogliamo affrontare seriamente il tema della fuga dei giovani e della valorizzazione delle competenze, dobbiamo costruire percorsi e non soltanto occasioni”, è stato riferito. Il primo "Graduation day" si è concluso con la consegna degli attestati ai partecipanti e con la foto finale insieme alle istituzioni e agli organizzatori. Il vero interrogativo, per Gela, non è soltanto quanti giovani riescano a laurearsi, ma quante opportunità la città riuscirà a costruire affinché quelle competenze possano diventare parte del suo futuro.