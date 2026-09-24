I 100 anni di nonna Filippa festeggiati tra fede e famiglia

Cento anni e una grande famiglia riunita per festeggiare nonna Filippa Di Natale. Messa di ringraziamento a Santa Maria di Betlemme e festa in città per la centenaria, circondata da figli, 18 nipoti e 28 pronipoti

Gela. Cento anni di vita, una famiglia numerosa e una giornata speciale per celebrare un traguardo che racconta una storia fatta di affetti, sacrifici e ricordi. È festa per Filippa Di Natale, che ha raggiunto il secolo di vita circondata dall’amore dei suoi familiari. Le celebrazioni sono iniziate con una messa di ringraziamento nella parrocchia Santa Maria di Betlemme, un momento voluto dalla famiglia per ringraziare il Signore per il lungo cammino compiuto da nonna Filippa e per i cento anni vissuti insieme alle persone che le sono più care.

Accanto a lei i figli Vincenzo, Antonio, Manuele, Concetta, Salvatore e Federico Caiola, insieme a una famiglia che negli anni è cresciuta fino a contare 18 nipoti e 28 pronipoti. Filippa è anche trisnonna.

Un traguardo importante, dunque, non soltanto per la festeggiata ma per un’intera famiglia che ha voluto condividere questo momento di gioia, custodendo il valore di una presenza che rappresenta un punto di riferimento per figli, nipoti e pronipoti. A sottolineare il significato della celebrazione anche il parroco della chiesa di Santa Maria di Betlemme,don Angelo Ventura, che ha accompagnato la famiglia nel momento di preghiera e di ringraziamento.

Dopo la celebrazione religiosa, i festeggiamenti sono proseguiti in un locale della città, dove nonna Filippa ha ricevuto anche la visita del sindaco, intervenuto per portarle gli auguri dell’Amministrazione e dell’intera comunità. Il primo cittadino ha consegnato alla centenaria un omaggio floreale e una targa celebrativa, rendendo ancora più speciale una giornata già carica di emozioni. Cento candeline, dunque, per Filippa Di Natale. Un secolo attraversato da cambiamenti, generazioni e avvenimenti, ma soprattutto da una grande famiglia che oggi si è stretta intorno a lei per festeggiare il dono della vita e il valore dei legami che, anno dopo anno, continuano a crescere.