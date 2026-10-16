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Anomalia alla rete di trasmissione dati, disagi anche negli aeroporti siciliani

La Sac invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento.

A cura di Redazione Redazione
16 ottobre 2026 13:00
Anomalia alla rete di trasmissione dati, disagi anche negli aeroporti siciliani -
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CATANIA (ITALPRESS) – A causa di un guasto ai sistemi Enav per il controllo del traffico aereo su scala nazionale, anche presso gli aeroporti di Catania e Comiso si registrano ripercussioni sull’operatività dei voli, con possibili ritardi e cancellazioni. Lo rende noto la Sac, società di gestione degli scali, sottolineando in una nota che sta monitorando l’evoluzione della situazione ed è al lavoro per garantire l’aggiornamento delle informazioni in tempo reale attraverso i propri canali ufficiali. Il personale della Società è, inoltre, sul posto per supportare i passeggeri. La Sac invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento. Ritardi e cancellazioni anche all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo e negli altri scali siciliani.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 16 ottobre 2026

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