Anmi Gela e Guardia Costiera in visita alla base Nato di Sigonella

La visita ha rappresentato inoltre un’occasione per rinnovare il legame storico tra Gela e le Forze Armate statunitensi

Gela. Un’esperienza all’insegna della conoscenza, della memoria e dell’amicizia tra Gela e gli Stati Uniti. I soci del Gruppo ANMI di Gela, insieme ai militari della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e ad alcuni familiari, hanno visitato la base NATO di Sigonella su invito del responsabile delle Pubbliche Relazioni, dottor Alberto Lunetta.



Complessivamente hanno partecipato 92 persone, accolte e accompagnate durante il percorso all’interno della base. I visitatori hanno potuto conoscere da vicino aerei, elicotteri, droni e altri mezzi militari e civili, vivendo un’esperienza giudicata da tutti particolarmente significativa. Apprezzato anche il supporto del personale militare italiano in servizio nella struttura.



La visita ha rappresentato inoltre un’occasione per rinnovare il legame storico tra Gela e le Forze Armate statunitensi, radicato nello sbarco alleato del luglio 1943, quando la città fu tra i primi centri siciliani coinvolti nell’Operazione Husky.



Un rapporto di amicizia che si rinnova ogni anno a luglio, in occasione delle commemorazioni dello sbarco alleato, con la partecipazione dei militari americani di NAS Sigonella, delle autorità e delle associazioni del territorio.