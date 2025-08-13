Anello “Palermo città sicura, presenze turistiche sono in crescita”

PALERMO (ITALPRESS) & & presenze turistiche a Palermo non sono in calo, il settore registra semmai numeri in crescita rispetto allo stesso periodo dell& scorso. Lo dicono i principali operatori del comparto con in testa quelli del

PALERMO (ITALPRESS) – “Le presenze turistiche a Palermo non sono in calo, il settore registra semmai numeri in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lo dicono i principali operatori del comparto con in testa quelli del settore extralberghiero che con oltre 5.380 strutture attive in città registrano presenze in aumento stimate intorno al 18% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato del 10% di presenze turistiche in meno fornito da Federalberghi, che mi stupisce, riguarda le presenze negli hotel che sono soltanto una possibile scelta di soggiorno dei visitatori e, quindi, non può essere il termometro, o per lo meno l’unico, dello stato di salute complessivo del turismo in città”. Lo dice, in una nota, l’assessore al Turismo del Comune di Palermo, Alessandro Anello. “Sul tema della sicurezza va precisato che – come riferito dal ministro dell’Interno Piantedosi nel corso della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto Massimo Mariani al quale ha partecipato anche il sindaco Lagalla – nei primi mesi del 2025 i reati a Palermo e nell’area metropolitana sono calati del 13%, mentre sono aumentati in modo significativo i servizi di controllo del territorio. Palermo, in sostanza, non è meno sicura delle altre grandi città turistiche italiane. Gli episodi criminali del mese scorso sono rimasti circoscritti e i responsabili tutti, o quasi, assicurati alla giustizia da parte delle forze dell’ordine. Le istituzioni a tutti i livelli, in sinergia con l’amministrazione comunale, stanno affrontando la situazione con grande determinazione”.

“Sempre sul tema della sicurezza va precisato che una cosa sono i dati reali, un’altra cosa è la percezione. Alcuni episodi criminali purtroppo ci sono stati ma per proteggere il brand Palermo non bisogna enfatizzare i numeri. Palermo è diventata ormai una città d’arte di respiro internazionale e questo è patrimonio di tutti. L’auspicio è di lavorare tutti insieme per proteggere questo risultato, senza soffiare sul fuoco, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente lo sviluppo turistico della città verso un segmento di mercato sempre più alto spendente”, conclude.

– Foto ufficio stampa assessore Alessandro Anello –

(ITALPRESS).