Andrea Ferrigno verso la prima al Presti da avversario: “Non sarà una partita come le altre”

La sfida di domenica fra Gela e Sancataldese rappresenta anche l’esordio da avversari al “Presti” per i talenti locali Andrea e Flavio Ferrigno.

Gela. Gela-Sancataldese si candida ad essere una gara all’insegna delle prime volte. Sarà l’esordio al “Vincenzo Presti” da avversari per due talenti locali: Andrea e Flavio Ferrigno. Il primo è un nome oramai affermato nel panorama dilettantistico che milita stabilmente in Serie D dalla stagione 2022/23. Terzino sinistro che può anche giocare da braccetto nella difesa a tre o da quinto di centrocampo, in questi anni ha indossato le divise di Santa Maria Cilento, Igea Virtus e Licata. Per lui sarà la prima volta al “Presti” da antagonista. L’unico precedente, lontano dalle mura biancazzurre, risale allo scorso settembre, in occasione della gara d’andata terminata sul punteggio di 1-0 in favore dei verdeamaranto.

“Non sarà sicuramente una partita come le altre, ci sarà un po’ di emozione in più che al fischio d’inizio dovrà scemare per lasciare spazio alla concentrazione - ha affermato a Bar Sport il difensore oggi in forza alla Sancataldese -. Speriamo che a vincere sia lo sport anche per le diatribe che hanno coinvolto le due tifoserie. Sono cose che dispiacciono, mi auguro sia una bella giornata di sport e che vinca il migliore”.

La formazione di Vanzetto non naviga in acque tranquille e ha necessità di aggiudicarsi il confronto per tornare a San Cataldo con tre punti che darebbero fiducia e maggiore serenità all’organico verdeamaranto, reduce da tre sconfitte ed un pareggio nelle ultime quattro gare. L’ultima vittoria, arrivata per altro contro ogni pronostico, risale al 21 dicembre, quando Ferrigno e compagni piegarono il Savoia fra le mura del “Mazzola”. Da lì in poi una serie di risultati negativi che costringono la Sancataldese a cercare il riscatto, con la zona salvezza distante due punti ed un margine di errore prossimo allo zero.

“Avrei preferito venire a Gela con una situazione di classifica un po’ più tranquilla, non ho mai giocato al “Presti” da avversario - conclude Andrea Ferrigno -. Scenderemo in campo per giocarci la partita. Da professionista quale sono giocherò per la mia squadra e darò tutto per loro”.

L’altro talento gelese che sarà presente al “Presti” da avversario è Flavio Ferrigno, centrocampista classe ‘07 che ha iniziato la stagione proprio con la divisa biancazzurra, salvo poi risolvere il contratto e fare le valigie in direzione San Cataldo. L’atleta si è già ritagliato il proprio spazio nelle gerarchie di Leonardo Vanzetto e, nelle ultime tre gare, è sempre partito dal primo minuto. A meno di sorprese o di innesti dal mercato, domenica i due gelesi scenderanno in campo al “Presti” per affrontare la squadra della loro città in occasione di una gara diversa dalle altre che promette spettacolo e che rievoca dolci ricordi nella mente degli appassionati. La vendita dei biglietti sarà consentita esclusivamente ai residenti nel comune di Gela, mentre i sostenitori ospiti non potranno presenziare all’impianto locale in occasione della sfida.