Ancora maltempo sulla città, domani allerta gialla: "Prudenza e spostamenti solo se necessari"
Gela. Per la giornata di domani 12 febbraio è prevista nuovamente allerta meteo di livello giallo sul territorio comunale di Gela. Si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza e di limitare gli spostamenti esclusivamente ai casi di effettiva necessità.
Particolare attenzione dovrà essere prestata nelle vie e nelle aree cittadine maggiormente soggette ad allagamenti, tra cui:
• Via Venezia
• Via Butera
• Via Settefarine
• Borgo Manfria
• Ingresso (struttura Aias)
• Tratto in uscita da Gela sulla SS115 in direzione Gela–Vittoria
Zona Spina Santa
Si invita la popolazione ad adottare comportamenti responsabili, evitando di transitare o sostare in zone a rischio accumulo d’acqua, sottopassi o aree notoriamente critiche in caso di forti precipitazioni.
È inoltre fondamentale non sostare sotto alberi, cartelloni pubblicitari, impalcature o strutture potenzialmente pericolanti, al fine di prevenire situazioni di pericolo legate a raffiche di vento o cedimenti improvvisi.
Il Centro Operativo Comunale è attivo e operativo: la Protezione Civile, insieme alle associazioni di volontariato, monitorerà costantemente l’evolversi delle condizioni meteorologiche per tutta la giornata, intervenendo tempestivamente in caso di necessità.
Si invita la cittadinanza a seguire esclusivamente i canali ufficiali per aggiornamenti e comunicazioni.
La collaborazione e il senso di responsabilità di tutti sono fondamentali per garantire la sicurezza della comunità.