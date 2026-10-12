Anci Sicilia, incontro con i presidenti dei Consigli comunali dei Comuni della provincia di Palermo

Il confronto ha posto al centro l'importanza della presidenza del Consiglio comunale, quale rappresentanza dell'intera assemblea e garanzia del corretto svolgimento della vita democratica locale.

PALERMO (ITALPRESS) – Una partecipazione particolarmente numerosa ha caratterizzato l’incontro promosso da Anci Sicilia e dedicato ai presidenti dei Consigli comunali dei Comuni della provincia di Palermo, svoltosi oggi a Palazzo Comitini. Il confronto ha posto al centro l’importanza della presidenza del Consiglio comunale, quale rappresentanza dell’intera assemblea e garanzia del corretto svolgimento della vita democratica locale.

All’incontro hanno preso parte Roberto Lagalla, sindaco della Città metropolitana di Palermo, Giulio Tantillo, coordinatore nazionale Anci della Conferenza dei presidenti dei Consigli comunali, e Mario Emanuele Alvano, segretario generale di Anci Sicilia. Presente anche Marco Intravaia, presidente del Consiglio comunale di Monreale e deputato all’Assemblea regionale siciliana, promotore della norma che ha introdotto la fascia bicolore per i presidenti dei Consigli comunali. L’appuntamento, rivolto specificamente al territorio palermitano, fa seguito ai contatti avviati nelle ultime settimane con i presidenti dei Consigli comunali dei Comuni capoluogo della Sicilia.

L’obiettivo è sviluppare un percorso di confronto articolato per province, con la possibilità di organizzare analoghi incontri negli altri territori dell’Isola, raccogliendo esigenze e proposte e favorendo il coordinamento tra le presidenze delle assemblee locali. La recente norma regionale sulla fascia nei colori della Sicilia ha offerto l’occasione per una riflessione più ampia sulla funzione del presidente del Consiglio comunale: rappresentare l’assemblea nella sua interezza, assicurare imparzialità nella conduzione dei lavori, tutelare le prerogative di tutti i consiglieri e garantire il rispetto del pluralismo e delle minoranze.

Il riconoscimento simbolico della funzione si accompagna così alla necessità di valorizzare il ruolo dei Consigli comunali nella vita delle comunità e nel rapporto tra cittadini e istituzioni. Nel corso del confronto è stato sottolineato il carattere innovativo della scelta legislativa siciliana, che attribuisce alla fascia un significato di riconoscibilità istituzionale e di rappresentanza dell’organo consiliare.

È emersa, inoltre, l’utilità di una circolare attuativa del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, per assicurare un’applicazione omogenea della norma. In particolare, sono state auspicate indicazioni certe sulle caratteristiche grafiche ed estetiche della fascia, sulla disposizione dei colori e degli emblemi e sulle occasioni e modalità di utilizzo nelle cerimonie e nelle attività istituzionali. L’incontro con i presidenti dei Consigli comunali della provincia di Palermo costituisce quindi una tappa di un percorso che Anci Sicilia intende estendere all’intero territorio regionale, rafforzando il confronto e la collaborazione tra le assemblee elettive locali.

– foto ufficio stampa Anci Sicilia –

(ITALPRESS).