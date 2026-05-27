Ampliamento videosorveglianza pubblica, attivata la procedura per l'affidamento

L'ampliamento del sistema, in zone ritenute sensibili del perimetro urbano, è finalizzato a dare supporto ulteriore alle forze dell'ordine nel monitoraggio del territorio

Gela. Circa settantamila euro, con fondi ministeriali appositamente destinati, per ampliare il sistema pubblico di videosorveglianza. L'iter si appresta alla fase di affidamento, attraverso piattaforma Mepa. Gli uffici comunali hanno concluso tutti gli adempimenti e si procederà individuando l'offerta favorevole da parte di aziende specializzate. L'ampliamento del sistema, in zone ritenute sensibili del perimetro urbano, è finalizzato a dare supporto ulteriore alle forze dell'ordine nel monitoraggio del territorio. Una prima linea del sistema era già stata attuata e i fondi ulteriori permetteranno altri innesti, voluti dall'amministrazione per migliorare la prevenzione. Una copertura capillare del territorio è un'esigenza che la procura e le forze dell'ordine, attive in città, hanno spesso posto e che il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua amministrazione non intendono trascurare.