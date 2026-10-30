Amorim “La società vuole lo scudetto ma serve del tempo”

MILANO (ITALPRESS) - Gerry Cardinale ha "blindato" Ruben Amorim e ha "rilanciato", parlando di "scudetto possibile". Pronta la risposta del tecnico del Milan, in conferenza stampa, alla vigilia del de...

MILANO (ITALPRESS) - Gerry Cardinale ha "blindato" Ruben Amorim e ha "rilanciato", parlando di "scudetto possibile". Pronta la risposta del tecnico del Milan, in conferenza stampa, alla vigilia del derby. "Sono felice del sostegno ricevuto da Cardinale. Sapevamo tutti bene quale era il progetto e sapevamo che avremmo affrontato delle difficoltà. Noi vogliamo vincere tutte le partite e ci restiamo male quando veniamo sconfitti. L'obiettivo principale per la società è e deve esser sempre lo scudetto. Fino a quando l'obiettivo è fattibile, ci dobbiamo credere. Abbiamo perso dei punti per strada e abbiamo fatto degli errori, soprattutto contro il Bologna. Adesso dobbiamo reagire. Dobbiamo parlare sempre di scudetto, essendo al Milan, ma dobbiamo anche costruire per il futuro, per provare a lottare per il titolo in ogni stagione. Bisogna però esser chiari con i tifosi: ci vorrà del tempo", ha affermato l'allenatore rossonero.

"Il derby è una partita speciale. C'è una rivalità e un legame particolare fra questi due club. I tifosi sentono molto la partita, proprio come succede in Portogallo. Mi aspetto una sfida intensa. Dobbiamo trovare le energie dentro di noi. Anche se i giocatori sono stanchi, dobbiamo far bene: è una partita unica. Dall'ultima sosta abbiamo giocato ogni tre giorni e abbiamo avuto poco tempo per gli allenamenti. Possiamo migliorare diverse cose, è vero, ma abbiamo bisogno di tempo per lavorare sodo", ha detto ancora Amorim.

"Invidia per Chivu? No, non sono invidioso di nessuno. Ho scelto un progetto chiaro: sono in una società che vuole investire sui giovani, come Alphadjo Cisse, e che vuole ripartire da zero. Sono molto felice di esser al Milan e del progetto che stiamo portando avanti. Chivu è una bella persona. L'Inter è capace di giocare a occhi chiusi, ha tanti giocatori di talento, ma anche noi abbiamo buoni calciatori", ha precisato il tecnico del Milan.

Infine, il punto sui singoli: "Goncalo Ramos può essere l'uomo di questa partita. Ha già dimostrato in passato di esser in grado di incidere in qualsiasi gara. Gila, Rabiot e Moreira sono pronti per unirsi alla squadra. Dobbiamo valutare domattina se potranno partire dal primo minuto, o meno, e decidere quale sarà il piano partita. Certo, ho già un'idea: vedremo domani".

PULISIC RINNOVA SINO AL 2031

Il Milan ha ufficializzato "di aver prolungato il contratto di Christian Pulisic fino al 30 giugno 2031. Dal suo arrivo in rossonero nel luglio 2023, Christian si è affermato come uno dei protagonisti della squadra, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e continuità di rendimento, oltre che per la costante dedizione al lavoro - sottolinea la società in una nota -. Le sue prestazioni, impreziosite da 44 reti in 141 presenze con la maglia rossonera, confermano il suo valore e il suo ruolo nel progetto del club. Il rinnovo di Pulisic conferma la volontà di proseguire insieme un percorso costruito in questi anni, con l'ambizione di continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine importanti della storia rossonera".

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).