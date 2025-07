Amministrazione nei quartieri, Fava: "Ghelas lavora, Impianti Srr deve fare di più"

Sopralluoghi nei quartieri e per Fava Impianti Srr deve fare di più

Gela. Saranno seguiti, probabilmente, da verifiche sul campo periodiche, condotte dall'amministrazione comunale. Questa mattina, il sindaco Di Stefano, alcuni assessori, come il vicesindaco Fava e il titolare dei lavori pubblici Di Dio, hanno effettuato, insieme ai tecnici e ai riferimenti di Ghelas e Impianti Srr, sopralluoghi nei quartieri. Sì sono resi indispensabili non solo per valutare lo stato del decoro e della vivibilità di diversi quadranti cittadini ma inoltre per avere un confronto diretto con i residenti. "Penso che questi sopralluoghi debbano diventare una consuetudine - dice Fava - è importante parlare con i residenti e andare incontro alle loro esigenze. Dobbiamo far comprende che l'amministrazione è impegnata a trecentosessanta gradi". Le difficoltà sono all'ordine del giorno e le risorse finanziarie per assicurare decoro e pulizia non sono certamente infinite, anzi. "Devo dire che gli operatori di Ghelas stanno lavorando con molta attenzione. Fanno molto di più rispetto alle possibilità concrete - aggiunge il vicesindaco - purtroppo, servirebbero risorse umane in aggiunta. Ritengo che con qualche operatore in più, Ghelas potrebbe gestire per intero il verde pubblico". La nota dolente, secondo l'assessore dem, è da rintracciare invece in Impianti Srr, la società in house che si occupa del servizio rifiuti in città. "L'ho riferito direttamente ai responsabili tecnici della società - aggiunge Fava - da almeno un mese, Impianti Srr è fuori binario. Mi aspetto molta più incisività negli interventi. Così, non va. Nessuno può pensare di agire senza un coordinamento con l'amministrazione comunale, vale per Impianti così come per altre società che si occupano di servizi essenziali, compresa Caltaqua". Il vicesindaco, che ha la delega all'ambiente e al servizio rifiuti, è convinto che si debba arrivare a un punto condiviso. "Chiederò al sindaco di convocare, prima possibile, un tavolo con Impianti, per valutare la situazione del servizio e degli interventi di pulizia. Penso che un'iniziativa simile - conclude - vada assunta per tutti i servizi essenziali". Da circa una settimana, su iniziativa del segretario generale Curaba (attuale dirigente del settore ambiente), sostenuta dall'amministrazione, è stato costituito un gruppo interno a Palazzo di Città, con il compito precipuo di controllare e monitorare l'efficienza del servizio rifiuti e degli oneri contrattuali imposti a Impianti.