"Amministrazione indifferente all'emergenza sanità", Pizzardi: "Priorità solo agli eventi"

L'ex assessore, già da tempo, si trova su posizioni del tutto differenti da quelle del primo cittadino e della sua amministrazione. Contesta, senza citarlo direttamente, l'attuale assessore con delega alla sanità, Filippo Franzone

Gela. Un approccio politico con il sindaco Terenziano Di Stefano e con la sua coalizione c'era stato fino al punto che il primo cittadino, due anni fa appena eletto, gli affidò un incarico di consulenza a titolo gratuito, anche su vicende afferenti la sanità locale (il rapporto istituzionale non andò avanti). L'ex assessore Antonio Pizzardi, già da tempo, si trova su posizioni del tutto differenti da quelle del primo cittadino e della sua amministrazione. Non a caso, parla, proprio adesso, di una sorta di inversione delle priorità da parte del governo cittadino: spazio agli eventi ed emergenza sanità che passa invece in secondo piano. “C'è qualcosa di straordinario nella capacità di questa amministrazione di stabilire le priorità. Da una parte un problema secondario, quasi trascurabile: l'assenza di medici al pronto soccorso. Dall'altra, invece, la vera urgenza che interessa la collettività: la programmazione degli eventi estivi. Gela in Centro. Perché in fondo, a pensarci bene, cosa vuoi che sia una carenza di personale sanitario? Qualche cittadino costretto ad attendere ore, qualche preoccupazione in più, qualche inevitabile e devastante disagio. Dettagli. L'importante – dice Pizzardi - è garantire serate, spettacoli, musica e intrattenimento. Del resto, forse il nuovo modello di assistenza sanitaria è proprio questo: curarsi attraverso il divertimento. Hai un'emergenza? Hai bisogno di un medico? Niente paura: ci sarà certamente un concerto, una manifestazione o una piazza illuminata pronta a distrarti dal problema. Magari il dolore passa con una canzone, l'ansia con la nuova via con ombrellini appesi e l'attesa con uno spettacolo dal vivo. L'ironia, però, lascia rapidamente spazio all'amarezza. Perché quando si parla di salute pubblica non si può scherzare davvero. È inaccettabile assistere a una tale apparente indifferenza davanti a una situazione che riguarda la sicurezza e il diritto alla cura dei cittadini”. L'avvocato Pizzardi, durante l'amministrazione Greco si occupò di diverse deleghe compresa quella alla sanità e a maggior ragione, pur senza citarlo direttamente, contesta l'operato del suo successore, l'attuale assessore, con delega alla sanità, Filippo Franzone. “Ancora più inaccettabile è vedere questo atteggiamento da parte di chi, fino a ieri, criticava con estrema durezza la precedente amministrazione, puntando il dito contro inefficienze, ritardi e mancanze. Oggi, però, il silenzio sembra assordante. Evidentemente – conclude - alcune criticità erano intollerabili quando sedevano altri al governo mentre diventano improvvisamente sopportabili quando ci si trova dall'altra parte. I cittadini non chiedono miracoli. Chiedono semplicemente che la salute venga considerata una priorità reale e non un argomento da mettere in fondo all'agenda, dietro il calendario degli eventi estivi di Gela in Centro”.