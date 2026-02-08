"Amministrazione di soli annunci?", civici: "Risposte assenti da governo regionale e nazionale"

"E' proprio su quei livelli che oggi mancano risposte concrete su temi fondamentali per il nostro territorio", spiegano

Gela. Un governo cittadino “di annunci” e poco altro, al momento. La disamina piuttosto negativa, come abbiamo riportato negli scorsi giorni, l'ha condotta il consigliere comunale della Lega Antonella Di Benedetto. I civici di “Una Buona Idea”, gruppo di riferimento del sindaco Terenziano Di Stefano, invece richiamano proprio il ruolo dei partiti di governo, a Roma così come a Palermo. “Riteniamo singolare che si possa trasformare in una colpa il fatto di lavorare per cambiare il volto del territorio, intercettando tutti i finanziamenti disponibili e traducendoli in opere concrete. Una stagione di cantieri comporta inevitabilmente disagi e difficoltà, che l’amministrazione non ha mai nascosto ai cittadini, pur operando con risorse di personale limitate e in un contesto complesso. Ciò che colpisce, tuttavia – fanno sapere i consiglieri di “Una Buona Idea” - è che queste critiche provengano da esponenti politici che fanno parte o sostengono forze di governo a livello regionale e nazionale. E' proprio su quei livelli che oggi mancano risposte concrete su temi fondamentali per il nostro territorio. Ci piacerebbe sapere, al netto delle ambizioni personali e delle polemiche strumentali, quale contributo reale stiano dando alla città su questioni cruciali come la sanità, sempre più in difficoltà; il porto e le sue prospettive di sviluppo; le infrastrutture e i collegamenti; le misure di sostegno per una Sicilia duramente colpita dall’emergenza legata all’uragano “Harry”; gli interventi a supporto delle comunità vicine, come Niscemi, che stanno vivendo momenti particolarmente delicati”. I civici ribaltano la questione, anche sui cantieri in essere, ribadendo che dal governo regionale e da quello nazionale si sarebbe aspettati molto di più. “Governando Sicilia e l'intera nazione, ci saremmo aspettati da quelle forze politiche azioni, risorse e risultati, non soltanto dichiarazioni. Noi continuiamo a lavorare, con responsabilità e trasparenza, nell’interesse esclusivo della città. Restiamo in attesa di proposte concrete – concludono – e di iniziative reali, perché è sui fatti, non sugli annunci, che i cittadini giudicano”.