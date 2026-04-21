Amichevole Gela, presenti al “Presti” Giovannone e due potenziali soci

Termina con un rotondo 6-0 l’amichevole tra Gela e l’Academie Florian Petrus, ma a far parlare è ben altro.

Gela. Termina con un rotondo 6-0 l’amichevole tra Gela e Academie Florian Petrus, ma a far parlare è ben altro. In primis la presenza del presidente della Nissa Luca Giovannone, che in compagnia di Toti Vittoria e del figlio Lorenzo ha assistito alla sfida dalla tribuna. Presenza che certifica gli ottimi rapporti tra le due parti, con il massimo dirigente biancoscudato che a Gela ha anche una filiale della sua società.

Allo stadio “Presti”, però, c’era anche La Rosa, imprenditore di Giarre, oltre che un ex dirigente e talent scout della Spal che oggi opera nel club francese. L’amichevole è stato il pretesto, per questi imprenditori, per visionare con i propri occhi quello che offre Gela.

Anche la città ha risposto presente, come ha sempre fatto. Circa duecento tifosi hanno gremito la gradinata e la curva dell’impianto gelese in occasione dell’amichevole internazionale, dimostrando vicinanza alla squadra e alla società.