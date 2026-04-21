Malore per il giornalista Franco Gallo, operato d'urgenza a Caltanissetta

Tutta la nostra redazione è vicina a lui e alla sua famiglia che lo sta assistendo

Gela. Franco Gallo, giornalista e da anni conduttore della nota trasmissione tv "Agorà", ieri sera è stato colto da un malore. È scattata la corsa in ospedale. Un'emorragia cerebrale in corso ha indotto i medici a disporne il trasferimento d'urgenza a Caltanissetta. Nella notte, Gallo, corrispondente anche per la testata giornalistica "La Sicilia", è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. È attualmente in osservazione, in coma farmacologico. Proprio ieri, come ormai capita da tempo, era stato ospite del talk sportivo "Bar Sport", in onda su Telegela. Gallo è una storica firma locale e commentatore sportivo, sempre impegnato nell'attualità cittadina. Tutta la nostra redazione è vicina a lui e alla sua famiglia che lo sta assistendo.