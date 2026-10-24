La famiglia Amianto e decessi, chiesta revisione Inail su caso Mili: mai riconosciuta malattia professionale

Viene sottolineato ciò che si considera un paradosso: la malattia professionale è stata riconosciuta a colleghi che svolgevano funzioni di minor impatto

Gela. Dopo le richieste pubbliche e la missiva inviata alla presidenza della Repubblica, la famiglia dell'ex lavoratore dell'impianto clorosoda Salvatore Mili, deceduto dodici anni fa, si rivolge anche all'Inail, che a oggi non ha mai riconosciuto la malattia professionale di Mili, morto a causa di un adenocarcinoma del colon-retto. Per la famiglia Mili, come riferisce uno dei figli dell'operaio, Orazio Mili, il no alla malattia professionale e alla relativa indennità è in contrasto anche con i dati riportati nella sentenza sul caso, ormai passata in giudicato. Nell'istanza di riesame, inviata a Inail, si legge che la richiesta è giustificata “del dato della sentenza del tribunale di Gela che certifica diciotto anni e mezzo di esposizione qualificata all'amianto". Secondo i familiari, inoltre, sussiste l'esigenza di “un allineamento della decisione medico-legale ai precedenti di accoglimento Inail per tumore al colon-retto da amianto già consolidati nelle altre Regioni d'Italia”. Si insiste sul “conseguente riconoscimento della rendita ai superstiti e di tutte le prestazioni economiche di legge spettanti iure proprio e iure hereditatis dal primo momento della presentazione della domanda di malattia professionale”. Nell'istanza di revisione, vengono passati in rassegna tutti i momenti salienti di un iter che però non ha mai condotto al riconoscimento della malattia professionale per un operaio che lavorò in uno degli impianti della fabbrica Eni, dove venne accertata l'esposizione alle fibre di amianto e ad altre sostanze altamente pericolose. Nell'istanza vengono indicate “arsenico, mercurio, dicloretano, benzene e cloruro di vinile” e la conferma della loro presenza da parte dei consulenti tecnici. Mili, peraltro, secondo quanto riportato nella richiesta, lavorava come operaio polivalente e quindi ancor più a contatto con le aree dell'impianto clorosoda. Viene sottolineato, infine, ciò che si considera un paradosso: la malattia professionale è stata riconosciuta a colleghi che svolgevano funzioni di minor impatto con l'impianto, compreso l'allora capoturno.