"Ambizioni personali non prevaranno", Sincero: "Con Di Stefano basi per andare oltre i dieci anni"

Fa intendere che il pressing che qualche alleato vorrebbe esercitare su Di Stefano non potrà dare effetti. Secondo il consigliere, tra i più vicini alla linea di Di Stefano, non esiste un vulnus di collocazione politica. "Sammito nel progetto", dice

Gela. La ripresa dell'attività istituzionale, ferma per le giornate pasquali, difficilmente sarà ancora tirata in direzione degli schemi politici. Il sindaco Terenziano Di Stefano, anche informalmente, in questi giorni ha avuto modo di rapportarsi con gli alleati, dopo la riunione che ha messo insieme consiglieri e assessori. Il governo cittadino non muta e le turbolenze, pur inequivocabili, non stanno intralciando il capitolo amministrativo. “Io credo che le ambizioni personali – dice il consigliere civico di “Una Buona Idea” Davide Sincero – non debbano mai limitare l'azione amministrativa per la città, soprattutto in un periodo decisivo per il bilancio stabilmente riequilibrato e per i cantieri da concludere. Le eventuali ambizioni personali vanno gestite dalle segreterie dei partiti alleati, che stanno dimostrando assoluta serietà, dando precedenza al lavoro che stiamo portando avanti per la città. Il sindaco e le segreterie dimostrano senso di responsabilità verso la città e i cittadini che ci hanno votati”. Sincero, che ha avuto modo di interloquire con il primo cittadino, durante la riunione del gruppo dirigenziale di “Una Buona Idea”, non ha mai messo in discussione le scelte di Di Stefano. “Gli assessori stanno tutti lavorando con molto impegno, nonostante le difficoltà oggettive acuite dal dissesto – continua – è un lavoro iniziato, per alcuni aspetti, già dalla precedente amministrazione, quando l'attuale sindaco era assessore e vicesindaco. Mi pare che la città stia dando risposte rispetto a un progetto che punta tutto sul rilancio e su un'immagine diversa”. Fa intendere che il pressing che qualche alleato vorrebbe esercitare su Di Stefano non potrà dare effetti. “Fino a oggi, il sindaco ha sempre rispettato gli accordi elettorali – aggiunge l'esponente civico – ci sarà tempo per valorizzare tutti e il metodo verrà delineato in condivisione con gli alleati. Nel governo cittadino sono rappresentati gli alleati che due anni fa vinsero le elezioni, senza condizionare questa presenza alla rappresentanza in consiglio comunale”. Secondo il consigliere, tra i più vicini alla linea di Di Stefano, non esiste un vulnus di collocazione politica. “Quest'alleanza c'era due anni fa quando abbiamo vinto le elezioni – dice inoltre – se non ricordo male, tutti chiedevano un apparentamento proprio a questa coalizione, ben consapevoli della composizione che non è mutata neanche oggi”. Non dimentica l'endorsement di esponenti che al primo turno erano su altri candidati a sindaco. "L'ex presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito lo ritengo pienamente inserito nel nostro progetto - precisa dopo i dubbi espressi proprio dall'ex consigliere - ci sostenne pubblicamente ed era insieme a noi, nei quartieri, a supportare la candidatura di Di Stefano". Sincero, alla sua seconda esperienza all'assise civica, è ancor più sicuro quando l'analisi si sposta sulla prospettiva amministrativa e politica. “Un progetto di dieci anni? E' già in essere e lo guida il sindaco Di Stefano – conclude – ci sono tutte le basi per andare avanti con questo sindaco e con questi alleati. Ripeto, è giusto che possano esserci ambizioni personali e saranno prese in considerazione attraverso il ruolo fondamentale dei partiti”.