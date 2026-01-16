Ambiente, migliorano i parametri in Cina nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha registrato un miglioramento del proprio ambiente ecologico nel 2025, grazie a costanti sforzi per combattere l'inquinamento e sostenere uno sviluppo verd...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha registrato un miglioramento del proprio ambiente ecologico nel 2025, grazie a costanti sforzi per combattere l'inquinamento e sostenere uno sviluppo verde, hanno mostrato giovedì i dati ufficiali.

La concentrazione media nazionale di PM2.5 è stata di 28 microgrammi per metro cubo nel 2025, in calo del 4,4% su base annua, secondo la conferenza nazionale 2026 sul lavoro per la protezione dell'ambiente ecologico.

La percentuale di giorni con una buona qualità dell'aria è aumentata di 1,9 punti percentuali anno su anno, raggiungendo l'89,3% nel 2025.

A livello nazionale, la quota di corpi idrici superficiali classificati di "buona qualità" è stata del 91,4% nel 2025, in crescita di 1 punto percentuale rispetto all'anno precedente.

La percentuale di acque costiere valutate di "buona qualità" si è attestata all'84,9%, con un aumento di 1,2 punti percentuali.

Il ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente ha inoltre delineato i principali compiti per il 2026, tra cui il progresso della prevenzione dell'inquinamento, una maggiore supervisione ambientale e l'accelerazione dell'innovazione tecnologica.

-Foto Xinhua-