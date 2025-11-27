Alunni della scuola "San Francesco-Capuana" in visita a Palazzo di Città

Sono stati accolti dell'assessore all'istruzione Peppe Di Cristina e dal presidente del consiglio comunale Paola Giudice

Gela. Gli alunni delle classi 4 B, 5 B e 5 A dell'Istituto Comprensivo "San Francesco-Capuana" plessi Pirandello e Giudici, in occasione della Giornata Fai, dopo la visita alla biblioteca comunale e al cimitero monumentale, hanno concluso l'uscita didattica con la visita guidata presso l'aula consiliare a Palazzo di Città, per promuovere la conoscenza delle istituzioni civiche del nostro territorio e sviluppare negli alunni competenze di cittadinanza attiva e rispetto delle regole della vita democratica. Gli alunni hanno partecipato attivamente e con grande entusiasmo. Sono stati accolti dell'assessore all'istruzione Peppe Di Cristina e dal presidente del consiglio comunale Paola Giudice.