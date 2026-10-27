UFFICIALE Altro ritorno in biancazzurro: il Gela riaccoglie Federico Siino

Dopo aver iniziato la stagione con il Vittoria nel girone B di Eccellenza siciliana, l'ex Sancataldese e Nuova Igea Virtus fa il suo ritorno al Vincenzo Presti

Gela. Il Gela riabbraccia Federico Siino, centrocampista classe 2004 che ha vestito i colori biancazzurri nella passata stagione. Dopo aver iniziato la stagione con il Vittoria nel girone B di Eccellenza siciliana, l'ex Sancataldese e Nuova Igea Virtus fa il suo ritorno al Vincenzo Presti.

"Nuova linfa, qualità e voglia di lasciare il segno. Federico Siino torna a vestire la maglia biancazzurra. Centrocampista classe 2004, già protagonista con il Gela nella scorsa stagione, Siino è un nuovo innesto voluto dal direttore sportivo Lo Bianco, che continua a lavorare con decisione per arricchire l’organico di mister Pippo Romano con pedine di valore - scrive il club -. Per Federico è tempo di mettersi in gioco e dare il proprio contributo alla causa biancazzurra. Da oggi iniziano per lui gli allenamenti con mister Romano in vista della prossima gara di campionato".