Altro ricco medagliere per l’ASD Acrobatic Group di Gela alla 3ª Prova Regionale FGI

Gela. Continua la scia di successi per l’ASD Acrobatic Group di Gela, che anche in occasione della 3ª prova Regionale FGI si è distinta per risultati eccezionali. Le giovani ginnaste gelesi hanno infatti conquistato ben 24 medaglie complessive, frutto di 13 ori, 6 argenti e 7 bronzi, oltre a 2 quarti posti e 2 quinti posti.

La competizione, svoltasi domenica scorsa a Ragusa, ha visto la partecipazione di 28 atlete impegnate nel Campionato Silver LA e LB, nelle categorie base ed avanzato della Federazione Ginnastica d’Italia. Ancora una volta, il team gelse ha dimostrato non solo talento individuale, ma anche grande spirito di squadra e dedizione al lavoro tecnico quotidiano.Soddisfazione e orgoglio da parte dei tecnici e dello staff dell’ASD Acrobatic Group, che vedono ripagato l’impegno quotidiano in palestra e la costanza di ogni atleta.

I podi :

LB base :

Cremona Nicole 1º posto (A1)

LB3 base :

Dayana Bonvissuto 1º posto (A1)

Chiara Cuvato 2º posto (A3)

Giorgia giardino 3º posto (A3)

Martina Caci 5º posto (A3)

Maria Vittoria Sciascia 1º posto (A4)

Michelle Cirignotta 2º posto (A4)

Gabriella Nalbone 3º posto (A4)

Carlotta emmanuello 1º posto (A5)

Ginevra caci 1º posto (J2)

Serena Casciana 2º posto (J2)

Maria Vittoria Aber 1º posto (S1)

LA3 Avanzato :

Zisa giorgia 1º posto (A1)

Maria Vittoria Pizzardi 3º posto (A1)

Charline Caci 3º posto (A1 pari merito )

Giorgia cavallo 3º posto (2)

Marta lo Bartolo 5ºposto (A2)

Amira Zarba 1º posto (A3)

Alice Pollicino 2º posto (A3 )

Beatrice cartina 4º posto (A3)

Carlotta Rinzivillo 5º posto (A3)

Gaia Cocchiara 1º posto (A4)

Gloria Barbarino 1º posto (A5)

Erika Santoro 3º posto (A5)

Chanel gallo 2º posto (A5)

LB3 avanzato:

Clarissa Dierna 1º posto (A1)

Giorgia Cassarà 1º posto (A2)

Maria Voddo 1º posto (A4)