Altri sette maturandi con il massimo dei voti nei licei gelesi

Le eccellenze vengono dall'indirizzo Economico Sociale e delle Scienze Umane.

Gela. È tempo di risultati eccellenti al liceo “Dante Alighieri” di Gela, dove sette studentesse hanno concluso il loro percorso di maturità con voti da incorniciare, distinguendosi per impegno, costanza e determinazione.



Dalla 5ª B dell’indirizzo Economico Sociale, si segnalano:

• Naomi Giarrizzo, che ha ottenuto 100/100

• Sofia Maganuco, anche lei con un brillante 100/100

• Beatrice Trubia, votazione piena: 100/100

• Vittoria Costanzo, che ha conquistato il 100/100 e lode

• Paola Porco, che ha raggiunto il massimo: 100/100 e lode



Dalla 5ª A dell’indirizzo Scienze Umane, si aggiungono:

• Roberta Di Piazza, che ha concluso con 100/100

• Miryam Cafà, anche lei tra le migliori, con un perfetto 100/100



Per tutte loro, il diploma rappresenta non solo la fine di un percorso, ma soprattutto l’inizio di nuove sfide e traguardi.