Alloggi Iacp, l'accusa di omissioni in Comune: davanti al gup anche due ex sindaci

Ci sarebbero state presunte omissioni

Gela. Gli alloggi popolari dello Iacp e più in generale il diritto all'abitazione rappresentano un capitolo, anche amministrativo, molto delicato. Per la procura, negli anni, a Palazzo di Città, ci sarebbero state presunte omissioni proprio su questo versante. Davanti al gup, per l'udienza preliminare, ne rispondono anche due ex sindaci, Domenico Messinese e Lucio Greco, e l'allora commissario Rosario Arena. Insieme a loro, quattro funzionari, che ricoprirono ruoli negli uffici del settore patrimonio, in Comune. Le contestazioni riguardano i mancati aggiornamenti della graduatoria degli aventi diritto all'alloggio Iacp, che per l'accusa avrebbero determinato falle nei controlli circa la sussistenza dei requisiti di chi vive negli stabili popolari, presenti in città. Le difese, oggi, davanti al gup Serena Berenato, hanno provveduto anche alla produzione di atti e documentazione. Gli imputati verranno sentiti, nel corso della prossima udienza, prevista a settembre. Intendono fornire elementi per rispondere alle contestazioni che vengono avanzate dai pm. Sono rappresentati, tra gli altri, dai legali Giacomo Ventura, Antonio Gagliano, Venere Salafia e Carmelo Passanisi.