All’Inter il primo derby d’Italia stagionale, Juventus sconfitta 2-1

PERTH (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - All'Optus Stadium di Perth è l'Inter a prendersi il primo derby d'Italia della stagione. Nell'amichevole australiana contro la Juventus finisce 2-1 per i nerazzurri. ,L...

PERTH (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - All'Optus Stadium di Perth è l'Inter a prendersi il primo derby d'Italia della stagione. Nell'amichevole australiana contro la Juventus finisce 2-1 per i nerazzurri. ,

La squadra di Chivu ha indirizzato la partita già nel primo tempo, trovando il vantaggio al 18'. Bonny riceve sulla sinistra e mette al centro un pallone invitante per Dimarco, che si inserisce e incrocia verso l'angolino lontano. La conclusione non è perfettamente pulita, ma è sufficiente per battere Di Gregorio e portare avanti l'Inter. Al 31' ci prova Calhanoglu direttamente su punizione da circa 40 metri: il pallone è potente e insidioso, ma Di Gregorio è attento. La Juventus cresce con il passare dei minuti. Al 37' è Yildiz a sfiorare il pareggio con un potente rasoterra dalla distanza che termina di poco a lato.

All'intervallo Chivu e Spalletti cambiano profondamente le rispettive squadre. L'Inter inserisce Carlos Augusto e Zielinski, mentre la Juventus effettua più sostituzioni, mandando in campo tra gli altri i nuovi acquisti Kolo Muani e Alajbegovic. Ma al 62' arriva il raddoppio dell'Inter. I nerazzurri costruiscono una bella azione sulla destra coinvolgendo Diouf, Esposito e Pavard. La combinazione porta Diouf in area, da posizione defilata: il centrocampista calcia di destro verso la porta e sorprende Di Gregorio, non impeccabile nell'occasione. La conclusione non appare irresistibile, ma termina comunque in rete per il 2-0.

Al 70' i nerazzurri hanno l'occasione per calare il tris. Stankovic orchestra un contropiede e con un passaggio preciso manda Iddrissou sul fondo. L'attaccante mette il pallone sul primo palo, dove Lavelli, a un metro dalla porta, non riesce però a trovare l'impatto giusto e manda alto. Nel finale accorciano i bianconeri con Conceicao: Miretti trova in profondità il portoghese che controlla e batte Martinez. Ma non basta: vince l'Inter, Juventus ko 2-1.

- Foto: Ipa Agency -

(ITALPRESS).