All’I.C. San Francesco–Capuana un viaggio nel futuro che unisce scuola, studenti e famiglie

Gela. Grande partecipazione e entusiasmo per “Officina Digitale”, l’iniziativa promossa dall’I.C. San Francesco – Capuana, polo artistico–formativo di Gela, che ha trasformato gli spazi del plesso in un vero laboratorio immersivo dedicato all’innovazione. Un successo straordinario, frutto della collaborazione tra scuola, studenti e famiglie, da sempre al centro del progetto educativo dell’istituto.

L’evento ha offerto ai ragazzi un’esperienza diretta nel mondo della tecnologia, tra simulazioni 3D, attività interattive, sperimentazioni, visori digitali e proiettori immersivi. I percorsi hanno spaziato dalla Bottega di Leonardo ai viaggi nell’universo, fino alle ricostruzioni dedicate al mondo dei dinosauri, coinvolgendo gli studenti in attività creative e scientifiche.

Grande interesse anche per i laboratori dedicati alla microscopia, alla stampa 3D, al laser CAT e all’aula MIRI, dove gli alunni hanno potuto osservare, creare, manipolare e costruire oggetti e contenuti digitali, accompagnati dai docenti in un clima stimolante e partecipativo.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di apertura al territorio, confermando la volontà dell’istituto di investire su una didattica moderna e coinvolgente, capace di integrare competenze digitali e creatività. Presente anche un numeroso pubblico di famiglie, che ha potuto osservare da vicino il percorso formativo dei propri figli, rafforzando quel dialogo scuola-famiglia che costituisce un pilastro fondamentale dell’offerta educativa del comprensivo.

“Officina Digitale” si è così rivelata non solo un evento, ma un vero e proprio ponte verso il futuro, in cui i ragazzi sono protagonisti attivi del loro apprendimento e la scuola si conferma un luogo di crescita condivisa e innovazione continua.