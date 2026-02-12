All'Eschilo la riscoperta dei grandi pensatori del 600 siciliano

L’evento ha rappresentato un importante momento di approfondimento culturale dedicato alla riscoperta di figure centrali del pensiero siciliano del Seicento.

Gela. All’Istituto d’Istruzione Superiore “Eschilo” di Gela si è svolta la presentazione del libro "Pensatori siciliani del XVII secolo". Burgos, Carafa, Castiglione, Mirabella, Mugnos di Giuseppe Felici. L’evento, ospitato nell’Aula Magna del Liceo Classico, ha rappresentato un importante momento di approfondimento culturale dedicato alla riscoperta di figure centrali del pensiero siciliano del Seicento.

Dopo i saluti del dirigente scolastico, prof. Maurizio Giuseppe Tedesco, l’incontro è stato moderato dalla prof.ssa Rita Salvo, docente di latino e greco, che ha guidato il dialogo tra i relatori e il pubblico. La relazione della prof.ssa Stefania Purpura, docente di filosofia e storia, ha offerto un’analisi puntuale dei temi del volume, mettendo in luce l’attualità e la ricchezza del contributo intellettuale dei pensatori trattati.

Le letture di Flavia Barletta e Giuseppe Giardina hanno dato voce ai testi, mentre l’accompagnamento musicale di Giovanni Palumbo e Samuele Sola ha arricchito l’atmosfera dell’incontro. Presente anche l’editore Salvatore Sciascia, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa.

L’evento ha confermato il ruolo del Liceo “Eschilo” come centro vitale di promozione culturale, capace di valorizzare la tradizione filosofica e storica siciliana e di coinvolgere studenti e cittadinanza in un dialogo vivo con il passato.