Allerta meteo, domani niente "Camminata in rosa": annullata per ragioni di sicurezza

L'iniziativa annuale è organizzata a sostegno della cura del tumore al seno

Gela. A causa di circostanze legate all’allerta meteo, in via precauzionale, è stato deciso l’annullamento della "Camminata in Rosa", prevista per domani, 10 ottobre. La decisione è stata presa per tutelare la sicurezza di tutti i partecipanti. Si cercherà successivamente di riprogrammare l’iniziativa e sarà fornita una nuova data. L'iniziativa annuale è organizzata a sostegno della cura del tumore al seno.