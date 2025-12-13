Allegri tiene alta la concentrazione “Con il Sassuolo rispetto e ordine”

MILANO (ITALPRESS) - Vigilia di campionato per il Milan, che domani alle 12.30 a San Siro affronterà il Sassuolo guidato da Fabio Grosso. In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha fatto il punto su...

MILANO (ITALPRESS) - Vigilia di campionato per il Milan, che domani alle 12.30 a San Siro affronterà il Sassuolo guidato da Fabio Grosso. In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha fatto il punto sul momento della squadra, tra gestione delle assenze, analisi tattica dell'avversario e obiettivi stagionali, ribadendo la necessità di affrontare la gara con il massimo livello di attenzione. "Domani cerchiamo di invertire la rotta, perchè i numeri col Sassuolo e con le neopromosse non sono a nostro favore. E' una di quelle squadre contro cui le partite non finiscono mai, sia che tu sia in svantaggio sia che tu sia in vantaggio. Partita che andrà giocata con rispetto e ordine".

Sul fronte dell'organico, Allegri ha aggiornato la situazione degli indisponibili e dei rientri: "Leao non ci sarà domani, ma ci sarà contro il Napoli. Fofana è rientrato del tutto, ma domani lo lascio a casa. Convocato Athekame. Gimenez speriamo di averlo nel più breve tempo possibile".

Spazio anche alle valutazioni sui singoli, a partire da Christian Pulisic: "Ha ancora margini di crescita. E' una ragazzo che nella vita privata è schivo, ma in campo si trasforma. Poi è diabolico davanti alla porta. Deve trovare ancora la condizione migliore, così come Nkunku, la cui condizione fisica è migliorata molto. A Torino ha fatto una bellissima partita".

Il tecnico rossonero ha poi allargato lo sguardo all'andamento complessivo della stagione: "Ci sono varie fasi. All'inizio partivamo bene nel primo tempo e poi nella ripresa ci facevamo il segno della croce, ora il contrario. Bisogna trovare un equilibrio. Speriamo di non prendere gol domani. Ci avviamo verso le feste e c'è sempre quest'aria un pò di festa... Quindi dobbiamo stare attenti". Un richiamo alla continuità e alla solidità, soprattutto in un periodo tradizionalmente delicato del calendario.

In termini di obiettivi, Allegri ha ribadito che "Inter e Napoli sono arrivate seconda e prima l'anno scorso. E' normale siano favorite. Il Milan ha cambiato tanti giocatori, sono arrivati ottimi giocatori e stiamo facendo un percorso in cui dobbiamo avere ambizione e convinzione di fare il massimo, partendo dalla base che il Milan deve tornare a giocare la Champions. Domani dobbiamo fare un altro passettino per la classifica: ne abbiamo 31 ma ne mancano ancora tanti per l'obiettivo stagionale. L'importante è arrivare a marzo nelle migliori condizioni".

Sul tema mercato, l'allenatore ha chiarito la linea del club nel breve periodo: "Fino a gennaio anche se volessimo non può arrivare nessuno. Devo trovare soluzioni interne in un gruppo di ragazzi che me le danno. In qualche modo faremo. La società è vigile per il mercato, ma ora noi dobbiamo essere concentrati sulla partita di domani. Fatta la partita di domani penseremo a Riyad e alla trasferta di Supercoppa".

Chiusura dedicata esclusivamente al Sassuolo e alla necessità di una prestazione completa: "Abbiamo visto che il Sassuolo ha caratteristiche ben precise. Anche con l'Inter a San Siro ha fatto una buona partita. Noi dobbiamo avere grande rispetto e grande ordine nella fase difensiva. Se andiamo in giro per il campo posso creare difficoltà. Per i tre punti domani dobbiamo fare una partita molto seria sotto tutti i punti di vista: tecnica, fisica e mentale. Dobbiamo ricordarci che il nostro obiettivo è qualificarci in Champions".

