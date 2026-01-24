Allegri “Roma non è una sorpresa, ci giochiamo ingresso in Champions”

MILANO (ITALPRESS) - "La visita della proprietà ha fatto molto piacere a tutti. E' un momento importante della stagione in cui ci giochiamo il nostro obiettivo finale, l'ingresso in Champions League....

MILANO (ITALPRESS) - "La visita della proprietà ha fatto molto piacere a tutti. E' un momento importante della stagione in cui ci giochiamo il nostro obiettivo finale, l'ingresso in Champions League. Dobbiamo pensare solo al campo, domani affronteremo una partita contro una squadra che sta lottando con noi per entrare nei primi quattro posti. Gasperini sta facendo un ottimo lavoro e la Roma rispecchia il suo allenatore, ci aspetta un bell'ambiente e dovremo fare una partita tecnica contro una squadra aggressiva". Lo ha detto il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta di campionato all'Olimpico contro la Roma. "Saelemaekers ieri stava molto meglio, oggi deciderò se farlo partire titolare o meno - ha aggiunto il mister rossonero in conferenza stampa, soffermandosi sull'infermeria - Gimenez sarà sicuramente una bella risorsa per il finale di stagione. Leao? Sta convivendo ancora con questo piccolo problema, ha un pò di infiammazione sull'adduttore-pube. E' un dolore minimo e un pò fastidioso, però sarà a disposizione".

Tornando sulla Roma, l'allenatore toscano ha ammesso che "i giallorossi non sono una sorpresa, sapevo che con Gasperini ce li saremo trovati lì per lottare per la Champions. Ci sono quattro squadre per tre posti, l'Inter ha una proiezione da 90 punti ed è la favorita per lo scudetto, è matematica. Sperando che le squadre in Europa vadano il più avanti possibile, così ci saranno cinque posti in Champions, altrimenti una rimarrà fuori". Sul tema mercato: "L'arrivo immediato di Fullkrug è stato un acquisto molto azzeccato, ci ha dato subito una grossa mano. La società sta lavorando, io sono molto contento della rosa: o la miglioriamo o rimaniamo così". Il Milan, a differenza delle sue rivali, non ha impegni europei: "Tre partite in tre settimane? Più che a livello atletico è questione di mantenere l'attenzione alta. Giochiamo quando ci hanno detto di giocare, cerchiamo di fare punti, che è la cosa più importante. E' sicuramente anomalo - ha concluso Allegri - ma non possiamo farci altro, non perdiamo energie su cose che non possiamo cambiare".

