Allegri “Parlare serve a poco, destino in Champions nelle nostre mani”

OPORTO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - "Che sfida mi aspetto? La partita di domani è difficile perchè loro vengono da ottimi risultati. Per noi parlare serve a ben poco. In Champions avremo il destino nell...

OPORTO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - "Che sfida mi aspetto? La partita di domani è difficile perchè loro vengono da ottimi risultati. Per noi parlare serve a ben poco. In Champions avremo il destino nelle nostre mani perchè con 10 punti possiamo andare ai play off. Ma ciò che bisogna fare adesso è mettere le cose a posto in campionato. Dobbiamo provare a recuperare giocatori importanti per girare i problemi". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di Champions in casa del Porto. "Come stanno Hojlund e De Bruyne? Hojlund è sfebbrato, vediamo De Bruyne se starà a disposizione dopo l'allenamento di oggi - ha aggiunto il mister degli azzurri - Cosa serve? Basta vedere i dati per capire lo stato del Napoli. Abbiamo preso undici gol negli ultimi minuti. Lasciamo troppe cose per la strada. O facciamo una partita di grande sofferenza o ne usciamo con le ossa rotte. Noi il passaggio del turno ce lo giochiamo dopo la sfida con il Manchester City", ha osservato ancora Allegri. "Il Porto è molto forte quando gioca in casa? E' molto aggresivo con giocatori tecnici e fisici - ha ammesso l'allenatore dei partenopei - Quando avremo la palla bisogna essere bravi tecnicamente. Quando non ce l'avremo si dovrà gestire meglio, cosa che non abbiamo fatto bene in alcune partite. Dovremo fare una partita di sofferenza, altrimenti ne usciremo con le ossa rotte".

"Cosa sta succedendo nel Napoli? Quando si prende gol la colpa è di tutti - le parole dell'attaccante Matteo Politano, presente nella conferenza stampa della vigilia - In questo momento siamo fragili come squadra. Ci manca un pò di cattiveria nell'accorciare l'avversario. Quando incontri giocatori di qualità prendi gol. Dobbiamo fare qualcosa di diverso cercando di non prendere gol". "In discussione mi metto tutti i giorni - ha proseguito Politano - Ho vinto tanto con questa maglia ma devo dare sempre il massimo. Noi più anziani stiamo cercando di trasmettere l'importanza di queste partite. Non è mai semplice ritrovarsi in queste situazioni. Il Porto? Ci saranno momenti in cui dovremmo stare arroccati dietro. Poi ripartire e mostrare tutte le nostre qualità".

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).