All’Ars vertice di maggioranza fra Schifani, Galvagno e i capigruppo / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Vertice di maggioranza a Palazzo dei Normanni, a Palermo. Un momento di confronto e discussione promosso dal governatore, Renato Schifani, e dal presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. Presenti sia i rappresentanti dei partiti che i c

A cura di Redazione 14 aprile 2026 11:53

Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – Vertice di maggioranza a Palazzo dei Normanni, a Palermo. Un momento di confronto e discussione promosso dal governatore, Renato Schifani, e dal presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. Presenti sia i rappresentanti dei partiti che i capigruppo della coalizione di centrodestra. L’incontro si tiene prima della seduta dell’Assemblea Regionale Siciliana, convocata per le 15 e che vede, all’ordine del giorno, una lunga serie di provvedimenti. IL VIDEO https://video.italpress.com/storage/news/video/2026/4/d3eb0fa7a6da2120053b2010c4d0b14a3ce4b0e5.mp4 -Foto screenshot video ufficio stampa Regione Siciliana-

(ITALPRESS).