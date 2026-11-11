Allarmi bomba nelle scuole, Valditara “Sono 300 in tutta Italia”

ROMA (ITALPRESS) - "Vi vogliamo annientare". Un'unica mail anonima inviata ai dirigenti scolastici ha fatto scattare l'allarme bomba in decine di istituti in tutta Italia. Le mail di minaccia sono fir...

ROMA (ITALPRESS) - "Vi vogliamo annientare". Un'unica mail anonima inviata ai dirigenti scolastici ha fatto scattare l'allarme bomba in decine di istituti in tutta Italia. Le mail di minaccia sono firmate Mikhail Andropov. Sono in corso evacuazioni precauzionali di studenti e personale, oltre alle verifiche da parte delle forze dell'ordine.

"Mi dicono dal ministero che sono 300 le scuole oggetto del messaggio, numero probabilmente destinato ad aumentare. Non è la prima volta. Il ministro Piantedosi credo si esprimerà tra non molto - dice il ministro per l'Istruzione Giuseppe Valditara a L'Aria che tira su La7 -. Vorrei innanzitutto cercare di rassicurare l'opinione pubblica perchè l'elevato numero di scuole coinvolte dimostra la scarsa attendibilità del rischio. Bisogna essere vigili, ma anche consapevoli che in un contesto dove la guerra ibrida è sempre più lo strumento per destabilizzare nazioni ed economie, dobbiamo attrezzarci. Il nostro governo ha quindi fatto benissimo a chiedere alla Commissione l'autorizzazione ad uno sforamento rispetto al patto di stabilità per poter investire in particolare in cybersicurezza. In passato questi aspetti sono stati trascurati, ma avere la capacità di difenderci e di individuare chi ci attacca è fondamentale".

"E' una strategia ormai chiara, quella di seminare terrore o creare delle preoccupazioni; chiunque di noi con i mezzi e gli strumenti che ci sono può mandare una mail a una scuola, un asilo o ad una compagnia aere dicendo 'c'è una bombà. Fa parte di una strategia sulla quale si inseriscono anche i cretini, non sempre ci sono strategie di Paesi stranieri e ostili, ci sono anche i mitomani e i pazzi che in un momento così non vedono l'ora di poter scatenare il terrore in un Paese o in una Regione - sottolinea il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine del convegno "Il Paese che cambia" -. Le polizie lavorano proprio per discernere tra le cose che sono serie e quelle che sono frutto di mitomani, ma ne vedremo sempre di più perchè purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta".

- foto di repertorio IPA Agency -

(ITALPRESS).