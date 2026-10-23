L'iniziativa Allarme pronto soccorso e reparti ospedale in difficoltà, parte osservatorio: "Ci sarà anche Asp"

Si parte dal tentativo di coinvolgere istituzionalmente i vertici Asp

Gela. Passare dalle proteste alle decisioni concrete a tutela dell'ospedale Vittorio Emanuele. È con questo obiettivo che la battaglia per la sanità gelese segna una svolta: nella stanza del sindaco Terenziano Di Stefano, in municipio, si è tenuto il vertice per istituire ufficialmente, tramite provvedimento (su proposta del segretario di Forza Italia Vincenzo Cirignotta), l’Osservatorio Permanente sulla Sanità. Un passo promesso durante la grande manifestazione dello scorso 3 ottobre e che ora prende forma. Il quadro emerso resta drammatico. Il mese di novembre si preannuncia critico per l’ospedale Vittorio Emanuele, a partire da un Pronto Soccorso sempre più depotenziato e allo stremo. Il consigliere dem Gaetano Orlando, primario proprio del pronto soccorso ha lanciato un allarme chiaro, “la scarsità di medici è insostenibile, la struttura non ce la fa più”. Riflettori puntati anche sui disservizi delle guardie mediche territoriali e sull'atteso arrivo di nuovi camici bianchi previsto entro fine mese. Dalle forze politiche arrivano proposte precise. Per il consigliere comunale del Pd, Antonio Moscato, serve un approccio pragmatico: non basta elencare le carenze, ma occorre concordare con l’Asp incentivi reali per rendere Gela una destinazione attrattiva per i medici. Forza Italia, con il segretario Cirignotta, punta alla revisione dell’organigramma, mentre resta fondamentale accelerare sull’integrazione con la rete formativa dell’Università di Palermo per portare in corsia i giovani specializzandi. L'Osservatorio non sarà un salotto di parole, ma una cabina di regia operativa proprio qui nella mia stanza. Inoltre saranno passate al setaccio 15 delibere Asp fondamentali per sbloccare assunzioni e investimenti. Il primo incontro ufficiale dell’Osservatorio è già fissato per il 23 novembre. L'attenzione sul Vittorio Emanuele resta massima. Al tavolo odierno, anche i parlamentari regionali Nuccio Di Paola e Salvatore Scuvera. Si parte dal tentativo di coinvolgere istituzionalmente i vertici Asp.