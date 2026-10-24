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Allarme cortei, oltre 150 perquisizioni a Milano, Monza e in altre 20 città

MILANO (ITALPRESS) - Oltre 150 perquisizioni tra Milano e Monza ed in altre 20 città, principalmente in Lombardia, nell'ambito di attività investigative dopo i gravi fatti del fine settimana scorso. L...

A cura di Redazione Redazione
24 ottobre 2026 12:00
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Allarme cortei, oltre 150 perquisizioni a Milano, Monza e in altre 20 città -
Italia
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MILANO (ITALPRESS) - Oltre 150 perquisizioni tra Milano e Monza ed in altre 20 città, principalmente in Lombardia, nell'ambito di attività investigative dopo i gravi fatti del fine settimana scorso. Lo rende noto la Polizia di Stato. Oggi sono previste decine di manifestazioni in tutta Italia.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 24 ottobre 2026

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