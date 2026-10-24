Allarme cortei, oltre 150 perquisizioni a Milano, Monza e in altre 20 città
MILANO (ITALPRESS) - Oltre 150 perquisizioni tra Milano e Monza ed in altre 20 città, principalmente in Lombardia, nell'ambito di attività investigative dopo i gravi fatti del fine settimana scorso. L...
MILANO (ITALPRESS) - Oltre 150 perquisizioni tra Milano e Monza ed in altre 20 città, principalmente in Lombardia, nell'ambito di attività investigative dopo i gravi fatti del fine settimana scorso. Lo rende noto la Polizia di Stato. Oggi sono previste decine di manifestazioni in tutta Italia.
- foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/allarme-cortei-oltre-150-perquisizioni-a-milano-monza-e-in-altre-20-citta/
Verificato il: 24 ottobre 2026