Allarme carenza di sangue a Gela: "Serve programmazione"

Gela. Si aggrava la carenza di sangue nel reparto trasfusionale di Gela, una situazione che ormai da anni si ripresenta ciclicamente con picchi particolarmente critici. Per affrontare l’emergenza e individuare strategie condivise, questa mattina nella stanza del sindaco si è tenuto un tavolo di confronto straordinario.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dell’ospedale, la presidente del Consiglio comunale Paola Giudice, il presidente della Commissione consiliare Sanità Floriana Cascio e i referenti dell’ associazione talassemici Late . Un vertice necessario per mettere in chiaro la gravità del problema e definire un percorso comune. Durante la riunione è emersa l’esigenza di una programmazione stabile, che permetta di prevenire i periodi di forte carenza che si verificano ogni anno.

Le parti presenti hanno sottolineato l’importanza di avviare interventi di sensibilizzazione sin dalle scuole elementari, per costruire una cultura della donazione più solida e radicata nel territorio.

Secondo quanto emerso, a Gela manca una calendarizzazione strutturata delle donazioni, fondamentale per garantire un flusso costante di sangue e assicurare cure regolari ai pazienti talassemici, che necessitano di trasfusioni frequenti.

Il Comune e le associazioni si sono impegnati a lavorare congiuntamente alla definizione di un piano operativo, che coinvolga scuole, volontariato e cittadini, con l’obiettivo di superare un’emergenza che non può più essere considerata episodica.