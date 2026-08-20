Allarme amianto, attenzione giocattolo pericoloso

Il Ministero della Salute lancia l’avviso. Si tratta di un elastico a forma di carota, arancione, con sabbia contaminata.

Gela. Un giocattolo apparentemente innocuo, destinato ai bambini, potrebbe contenere una sostanza altamente pericolosa. Il Ministero della Salute ha diramato un’allerta ufficiale indirizzata ai Comuni, chiedendo la massima diffusione dell’avviso attraverso i mezzi di informazione locali. La comunicazione è arrivata agli enti il 19 agosto 2026 e riguarda uno specifico giocattolo elastico a forma di carota, di colore arancione, lungo circa 17 centimetri, riempito con sabbia che, secondo quanto riportato nell’avviso, contiene polvere di amianto. Un prodotto che potrebbe essere già entrato nella rete commerciale e che, proprio per la sua destinazione ai bambini, ha fatto scattare l’attenzione delle autorità. L’invito rivolto alla cittadinanza è categorico: non utilizzare il giocattolo e prestare la massima attenzione alla presenza di prodotti riconducibili alla descrizione fornita dal Ministero. Il Comune di Gela ha raccolto l’invito alla massima divulgazione e ha deciso di informare la cittadinanza anche attraverso le emittenti e i quotidiani locali. L’assessore Filippo Franzone, intervistato sulla vicenda, lancia un appello alle famiglie affinché controllino i giocattoli presenti nelle proprie abitazioni e prestino particolare attenzione a quelli acquistati recentemente. Il rischio riguarda un materiale che non è immediatamente riconoscibile a occhio nudo. Per questo motivo, in presenza di un giocattolo che corrisponda alle caratteristiche indicate, è fondamentale non utilizzarlo e non sottoporlo a manipolazioni che possano provocare la fuoriuscita della sabbia contenuta al suo interno.

L’allerta non vuole creare allarmismo, ma soprattutto prevenire possibili esposizioni e consentire alle autorità di individuare rapidamente eventuali prodotti presenti sul territorio.

Una segnalazione che arriva nel pieno dell’estate, quando i bambini trascorrono più tempo all’aperto e utilizzano maggiormente giochi e giocattoli, e che rende ancora più importante la rapidità nella diffusione dell’informazione. Dalle istituzioni, quindi, un invito alla prudenza: meglio un controllo in più oggi che un rischio sottovalutato domani.