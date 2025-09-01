"Allargamento? Pronti al dialogo", Donegani: "Coerenza e dibattito sui temi e non sui posti"

Da "PeR" arrivano segnali forti, a testimonianza di una volontà di dialogo, purché seguita da "una coerenza politica", che Donegani e i suoi non intendono mettere in secondo piano

Gela. I prossimi mesi, a maggior ragione se dovesse arrivare a breve lo sblocco definitivo per il bilancio stabilmente riequilibrato, saranno anche dedicati a tracciare l'evoluzione politica del "modello Gela", che un anno fa vinse le amministrative. Un punto che è tornato di attualità in queste ultime settimane. Il sindaco Di Stefano, senza fare troppa melina, ha riferito pure agli alleati dem, che la coalizione va allargata, al netto del fatto che già alcune anime della coalizione guardano a una sua ricandidatura per dare continuità amministrativa. A un possibile tavolo di discussione, sono disponibili a sedersi i dirigenti del movimento "Progressisti e rinnovatori", attualmente all'opposizione di questa amministrazione. "Il tema dell'allargamento del campo progressista ci trova d'accordo - dice il segretario regionale Miguel Donegani - attenzione, però, la discussione non può essere assorbita da ragionamenti su posti in giunta o nei sottogoverni. Bisogna concentrarsi ancora di più sui temi, come la sanità e non solo. La prospettiva della costruzione di una coalizione di centrosinistra, aperta ad altre forze moderate e centriste, la stiamo tracciando già da qualche tempo. Il nostro è un movimento regionale e ci confrontiamo con le forze federate. Siamo convinti inoltre che debba esserci un confine netto. Si può allargare rimanendo alternativi al centrodestra, in Regione e nei territori. Non avrebbe senso, altrimenti, costruire l'alternativa con entità che si rivedono proprio nel centrodestra". Donegani, in questi ultimi mesi, ha spesso dialogato con il sindaco Di Stefano. In occasione delle provinciali, "PeR" è stata parte integrante dell'alleanza condotta dal primo cittadino. "È tempo di dare alla città proposte e idee per programmare - sottolinea l'esponente "PeR" - limitare tutto ai posti e alle collocazioni, disorienta i cittadini". Da "PeR" arrivano segnali forti, a testimonianza di una volontà di dialogo, purché seguita da "una coerenza politica", che Donegani e i suoi non intendono mettere in secondo piano. "La nostra opposizione - conclude l'ex parlamentare Ars - è sempre stata un'opposizione costruttiva a questa amministrazione comunale. Sui temi e sulle proposte ci saremo sempre. Lo stesso vale per l'allargamento del fronte ma ripeto mantenendo un confine certo e di coerenza".

In foto Donegani insieme al parlamentare Ars Nuccio Di Paola