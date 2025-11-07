Allagamenti e difficoltà per le piogge, Di Benedetto: "Sindaco convochi riunione Ati"

Le conseguenze del maltempo

Gela. Il sistema di deflusso delle acque piovane e le manutenzioni stentano e dall'opposizione il consigliere della Lega richiede al sindaco Di Stefano di convocare una riunione dell'Ati idrico, assemblea ora presieduta dallo stesso primo cittadino. "Ogni volta che la pioggia cade con una certa insistenza, il lungomare e la via Venezia si trasformano in un fiume d’acqua e fango. Automobili bloccate, negozi allagati, cittadini costretti a muoversi con difficoltà in una delle arterie principali della città. È una situazione che si ripete da anni, un problema ormai atavico che non può più essere tollerato. Per questo chiediamo al sindaco, come Lega, nella sua qualità di presidente dell’Ati Idrico, di convocare una riunione urgente per affrontare il problema in modo concreto e definitivo. Serve capire quali interventi possono essere messi in campo subito e quali progetti strutturali vanno programmati per risolvere una volta per tutte le criticità del sistema fognario e di smaltimento delle acque piovane in quella zona", dice Di Benedetto. Il consigliere salviniano ritiene necessario "un cambio di passo". "È il momento di mettere in campo proposte e soluzioni utili alla città, senza continuare a scaricare le responsabilità sul passato. Gela ha bisogno di impegno, di collaborazione e soprattutto di fiducia nel futuro. I cittadini meritano risposte, non promesse. Serve un cambio di passo, perché ogni pioggia non può più trasformarsi in un’emergenza".