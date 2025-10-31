Allagamenti e detriti nelle strade, conseguenze della notte di pioggia

Gli effetti delle piogge della notte

Gela. La forte pioggia della notte ha lasciato tracce evidenti, questa mattina. Ci sono stati allagamenti in varie zone della città. Sul lungomare, sabbia e detriti hanno invaso una parte della carreggiata. Anche lungo la Gela-Manfria si sono registrati allagamenti, con detriti che hanno ostruito la strada. Sono in corso verifiche, condotte dai tecnici comunali e dall'amministrazione. Proprio nella notte, il sindaco ha lanciato sui social un messaggio di allerta.