Allacci non in regola al sistema idrico nelle palazzine Iacp, due assolti

In settimana, altre sei residenti delle palazzine Iacp, in un diverso procedimento penale ma per le medesime accuse, sono stati assolti

Gela. Due assoluzioni per altrettanti residenti di alloggi Iacp accusati di aver usufruito di allacci non in regola al sistema idrico. Il giudice Antonio Fiorenza, a conclusione del dibattimento, non ha individuato elementi per ritenere che i due, assistiti dagli avvocati Salvo Macrì e Nicoletta Cauchi, potessero avere responsabilità dirette. Allo stesso modo, i legali hanno insistito escludendo che siano emersi elementi certi sul piano delle contestazioni. In settimana, altre sei residenti delle palazzine Iacp, in un diverso procedimento penale ma per le medesime accuse, sono stati assolti.