Quotidiano di Gela

Allacci non in regola al sistema idrico nelle palazzine Iacp, due assolti

In settimana, altre sei residenti delle palazzine Iacp, in un diverso procedimento penale ma per le medesime accuse, sono stati assolti

A cura di Redazione Redazione
11 ottobre 2026 11:12
Allacci non in regola al sistema idrico nelle palazzine Iacp, due assolti -
Gela
Cronaca
Condividi

Gela. Due assoluzioni per altrettanti residenti di alloggi Iacp accusati di aver usufruito di allacci non in regola al sistema idrico. Il giudice Antonio Fiorenza, a conclusione del dibattimento, non ha individuato elementi per ritenere che i due, assistiti dagli avvocati Salvo Macrì e Nicoletta Cauchi, potessero avere responsabilità dirette. Allo stesso modo, i legali hanno insistito escludendo che siano emersi elementi certi sul piano delle contestazioni. In settimana, altre sei residenti delle palazzine Iacp, in un diverso procedimento penale ma per le medesime accuse, sono stati assolti.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela