Alla LND Sicilia un convegno per illustrare i benefici del Walking Football / Video

Nella sede del Comitato regionale della Lega nazionale dilettanti (Lnd) Sicilia, a Ficarazzi, si è svolto questa mattina il convegno 'Walking Football. Quando lo Sport è salute'

PALERMO (ITALPRESS) – Un incontro per promuovere l’importanza del calcio come benefit atletico e sociale anche dopo aver raggiunto una certa età: nella sede del Comitato regionale della Lega nazionale dilettanti (Lnd) Sicilia, a Ficarazzi, si è svolto questa mattina il convegno ‘Walking Football. Quando lo Sport è salute’, per promuovere una disciplina rivolta essenzialmente agli over 50, al fine di favorirne il benessere fisico e psicologico attraverso l’attività sportiva. L’assenza dell’elemento della corsa è uno degli aspetti essenziali per venire incontro alle esigenze degli atleti: in questo modo la riabilitazione può procedere in maniera più intensiva, evitando sforzi che potrebbero generare ricadute. Al convegno hanno partecipato numerosi esperti, che hanno illustrato i benefici medici del Walking Football, e sei atleti provienienti dall’Inghilterra, paese in cui la disciplina ha avuto origine. Nei mesi scorsi, tra aprile e giugno, a Palermo si era svolto il primo torneo sperimentale: l’obiettivo ora è ripetere l’esperienza, in modo da venire incontro alle esigenze di un numero sempre maggiore di persone.

“Il Walking Football, o calcio camminato, è una nuova attività della Lnd in cui la Sicilia, con il nostro Comitato regionale, fa da regione pilota insieme a Piemonte e Toscana – sottolinea il presidente del Comitato regionale della Lnd Sicilia, Sandro Morgana -. Stiamo cercando di fare partire questa nuova iniziativa. La regola principale che bisogna camminare e un piede deve sempre poggiare per terra: è una disciplina diretta a over 50 e over 60, sia uomini che donne. L’obiettivo è innanzitutto far sviluppare quest’attività, che ha tra le finalità il recupero sanitario di persone infartuate o con altre patologie che attraverso il calcio camminato possono essere superate: si dimostra che si può fare sport anche a una certa età e questo sport è diretto non solo a coloro che sono fisicamente abili, ma anche a chi ha problemi di ordine sanitario; ci stiamo investendo e l’appuntamento di oggi vuole essere prodromico a uno sviluppo di questa attività”. La Lnd, conclude Morgana, “ha due gambe, quella sociale e quella sportiva: noi diciamo sempre che dobbiamo avere la capacità di guardare oltre la partita, quindi interessarci ai problemi di questo mondo e di coloro che vorrebbero fare sport ma non possono”.

– foto xd8/Italpress –

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