Alice Nassi, eccellenza del Liceo Vittorini e cuore biancazzurro

Gela. Alice Nassi, studentessa del Liceo Scientifico “Elio Vittorini” di Gela, ha raggiunto un traguardo importante: la maturità con il massimo dei voti, 100/100. Un risultato che premia il suo impegno, la costanza e la passione per lo studio. Oltre a essere una brillante studentessa, Alice è una tifosa appassionata del Gela Calcio, sempre presente allo stadio per sostenere la squadra della sua città e, soprattutto, suo papà. Con entusiasmo e orgoglio, non ha mai smesso di gridare: “Forza Gela!”

Determinazione, talento e amore per le proprie radici: Alice è davvero un esempio per tanti giovani.