Alcaraz ko a Shanghai, Zverev matematicamente numero 1 Atp a fine 2026

ROMA (ITALPRESS) - Reduce dal successo nel torneo di Tokyo, Carlos Alcaraz ha ceduto al terzo turno nel "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi...

ROMA (ITALPRESS) - Reduce dal successo nel torneo di Tokyo, Carlos Alcaraz ha ceduto al terzo turno nel "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 9.415.725 dollari, in corso sui campi in cemento del "Qi Zhong Tennis Center" della metropoli cinese. Il giocatore spagnolo, numero 3 del mondo e seconda forza del tabellone, si è arreso contro il belga Zizou Bergs, numero 39 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5 7-6 (4). Alla luce di questa sconfitta di Alcaraz e, soprattutto, della "conclusione della stagione anticipata" di Jannik Sinner, Alexander Zverev sarà matematicamente il numero uno della classifica Atp al termine del 2026. Per il tedesco, quindi, un anno record: due vittorie (le prime per lui in carriera) a livello di Grande Slam, centrate al Roland Garros e agli Us Open, l'imminente primo posto nel ranking mondiale, mai occupato prima, e anche la certezza di chiudere la stagione da numero uno Atp.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).