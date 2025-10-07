Alberto Maganuco campione italiano di skeet

La Trinacria Tav seconda nazionale premiata ieri in municipio

Il Sindaco Di Stefano e l’Assessore allo Sport Di Cristina hanno espresso grande soddisfazione per l’eccellente risultato ottenuto dagli atleti gelesi al Campionato Italiano di Skeet.

La squadra di Gela ha conquistato un prestigioso secondo posto nella classifica generale, confermando ancora una volta l’alto livello tecnico e la passione che contraddistinguono i nostri sportivi.

Un plauso speciale va ad Alberto Maganuco, che con una straordinaria prestazione si è laureato campione Italiano individuale, portando in alto il nome della nostra città in ambito nazionale.

“Un risultato che ci riempie d’orgoglio – dichiarano il Sindaco e l’Assessore Di Cristina – perché testimonia il valore dei nostri giovani e la qualità del lavoro svolto dalle associazioni e dalle società sportive gelesi. Gela continua a distinguersi per talento, impegno e spirito di squadra”.