Albero di Natale sarà acceso al santuario di Maria d'Alemanna: l'opera di Iudice in palio all'Epifania

Gela. In occasione del 550° del ritrovamento della SS icona Madonna d’Alemanna, il comitato promotore invita tutta la cittadinanza all’evento di accensione dell'albero di Natale, previsto per giorno 9 dicembre alle ore 19:30 presso il Santuario di Maria SS d'Alemanna. Data la ricorrenza, quello che si appresta ad arrivare sarà un anno ricco di iniziative tra le quali l'opera del maestro Giovanni Iudice, un esemplare unico raffigurante l’iconografia bizantina, donata al santuario e copertina del nuovo libro del prof. Mulè volto alla conoscenza della storia dell'icona, del santuario e della tradizione. L’opera del maestro sarà il primo premio della pesca dell’Epifania di giorno 6 gennaio (con altri premi per bambini): il ricavato della vendita dei biglietti sarà usata come sostegno alle tante iniziative del comitato per l’anno 2026. Intanto l'appuntamento è per il prossimo 9 dicembre alle 19:30 per accendere la magia del Natale.