"Albero caduto non presentava criticità": Siragusa, "Ghelas impegnata a Macchitella"

Siragusa ritorna su quanto accaduto domenica scorsa

Gela. L'albero finito in strada, a Macchitella, “non presentava criticità strutturali note e di conseguenza non era previsto il suo abbattimento”. L'amministratore Ghelas Guido Siragusa ritorna su quanto accaduto domenica, con un albero che ha ceduto, danneggiando le auto parcheggiate nei pressi. “Le operazioni di potatura e abbattimento degli alberi devono essere sempre precedute da un piano di intervento dettagliato e dalla valutazione tecnica di un perito agronomo. Le linee guida nazionali impongono inoltre specifiche direttive: evitare abbattimenti durante i mesi estivi più caldi e rispettare il periodo di nidificazione degli uccelli, come stabilito dal Ministero dell’ambiente. Questi vincoli, ambientali e climatici, non rappresentano una giustificazione ma indicano il livello di attenzione e responsabilità con cui va affrontata ogni operazione sul verde urbano. Solo a Macchitella sono stati abbattuti sessanta alberi ritenuti pericolosi sulla base di relazioni tecniche. Un lavoro che, pur necessario, ha ricevuto anche critiche da parte di cittadini, preoccupati per un presunto abbattimento indiscriminato. Tutte le critiche sono legittime, ma è importante sottolineare che l’abbattimento degli alberi è un’attività complessa, che richiede competenze, equilibrio e assunzione di responsabilità. Infatti, abbattere un albero senza una relazione tecnica significa sbagliare, ma non abbatterlo e poi vederlo cadere per un evento fortuito espone comunque a responsabilità indirette. Da oltre quattro mesi, Ghelas opera in maniera costante e metodica a Macchitella, con personale dedicato esclusivamente al quartiere, proprio per riqualificare l’area e restituirla al decoro che merita. Invitiamo i cittadini alla pazienza e alla collaborazione: la manutenzione a Macchitella è in corso da tempo e con grande impegno”, dice Siragusa.