Albero caduto a Macchitella, Di Stefano: "Manutenzione viene svolta, non escludiamo manomissione"

Gela. L'albero caduto a Macchitella, nel tardo pomeriggio, ha danneggiato le autovetture parcheggiate a ridosso ma non ha causato conseguenze a persone. L'amministrazione comunale, attraverso il sindaco Di Stefano, si scusa per quanto accaduto ma sottolinea che la manutenzione del verde viene condotta. “L’amministrazione comunale esprime innanzitutto il proprio sollievo per il fatto che, fortunatamente, nessuna persona sia rimasta coinvolta. Quanto accaduto poteva infatti avere conseguenze ben più gravi. Siamo profondamente dispiaciuti per i cittadini che hanno subito danni ai propri mezzi e assicuriamo fin da ora massima collaborazione per ogni utile approfondimento. Desidero rassicurare la cittadinanza sul fatto che, nonostante le oggettive difficoltà legate alle risorse economiche limitate – dice il sindaco - questa amministrazione ha già avviato da tempo un programma di manutenzione del verde urbano, che comprende interventi di potatura, monitoraggio costante e, laddove necessario, rimozione degli alberi che risultano pericolanti o compromessi. È però doveroso chiarire che questi interventi seguono procedure complesse: richiedono tempistiche tecniche, verifiche agronomiche accurate e autorizzazioni da parte degli enti competenti. Si tratta di un iter che non può essere improvvisato, ma che deve garantire rigore scientifico e rispetto delle normative vigenti”. Il sindaco non esclude però che il cedimento di oggi possa essere stato indotto. “Nelle ultime ore sono emerse segnalazioni secondo cui l’albero caduto potrebbe essere stato oggetto di manomissione. Qualora queste ipotesi trovassero conferma, saremmo di fronte a un atto gravissimo e irresponsabile, che avrebbe messo a rischio l’incolumità pubblica. Mi auguro sinceramente – conclude Di Stefano - che ciò non corrisponda al vero ma in ogni caso abbiamo già disposto un’attenta analisi tecnica da parte degli uffici comunali competenti. Qualora dovessero emergere elementi concreti, l’amministrazione procederà a sporgere denuncia presso le autorità preposte. La tutela della sicurezza pubblica e del nostro patrimonio verde resta una priorità assoluta di questa amministrazione”. Il comitato di quartiere ha sottolineato che la manutenzione del verde, nella zona, scarseggia “mettendo a rischio l'incolumità pubblica”.